韩国陷入“蒸烤模式” 12人疑似死于温热病、5人因戏水溺亡

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韩国国际广播电台报道：韩国连日高温，酷暑引发的事故不断发生。据疾病管理厅温热病急诊室监视系统30日的数据显示，本月26日至28日的温热病患者达178人，从监视系统启动的5月20日至本月28日，累计患者共计938人（3人疑似死于温热病），患者人数在梅雨结束后出现猛增的势头。周末两天（29日、30日）推定死于温热病的案例持续发生，预计正式统计数据将持续增加。29日，仅庆尚北道就有4名70-90多岁的老人，因在烈日下干农活而死亡，推测死亡原因为温热病。29日至30日，庆尚南道、京畿道、忠清北道、全罗北道也均发生了在烈日下干农活的居民晕倒或死亡的事故，推测事故原因均为温热病。仅周末两天，死于温热病或疑似死于温热病的案例就达到了12起。在海边或溪谷中戏水导致的死亡事故也不断发生。江原道有3人因戏水导致意外死亡事故的发生，釜山、庆尚南道也各有1人因戏水导致意外死亡。另外，城市因空调使用增多导致用电量猛增，发生了多起疑似因超负荷而引发的停电事故。首尔、京畿道龙仁市、光州市的个别住宅小区发生了停电事故，给居民的生活带来了不便。气象厅预计，近期全国大部分地区的最高温度将达到33-35度左右，酷暑天气仍将持续。