首尔出现局部暴雨天气 地铁1号线部分路段一度停运

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韩国国际广播电台报道：首尔全境发布酷暑警报，30日傍晚出现每小时降雨量接近80毫米的局部暴雨，地铁1号线部分路段一度停运。据韩国铁道公社和首尔交通公社的消息，受集中性暴雨的影响，当天下午6时50分许，首尔地铁1号线首尔站至衿川区厅站路段停运。途径永登浦站至九老站路段的KTX高速列车和新农村号等普快列车也停运。停运路段经检查确认安全后，于下午7时15分许恢复运行。奥林匹克大陆汝矣下游转换出入口至国会进入口匝道等多个路段也实施了管制，当晚10时恢复通行。首尔市表示，截至当晚9时，贞陵川、佛光川、桃林川、弘济川、旧把拨川全面管制，中浪川、安养川、牛耳川部分流域管制。当天下午6时许，首尔出现集中性强降雨，降雨持续一个多小时。永登浦区每小时降雨量最高达到76.5毫米。截至晚10时，阳川区降雨量为89.0毫米、永登浦区为87.0毫米、西大门区为61.5毫米、九老区为54.0毫米。由于降水云团集中在首尔西部地区，随后又转移至京畿道西北部地区，广津区、芦原区、中浪区、江南区、瑞草区、松坡区等地的降雨量为0毫米。气象厅于当天下午6时25分、6时50分先后向首尔西南地区、西北地区发布暴雨警报，晚8时起转为暴雨预警，晚10时解除所有暴雨预警，酷暑警报持续生效。