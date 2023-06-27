韩土外长举行会谈 推动在国防、核电等产业展开成功合作

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振当地时间29日在土耳其首都安卡拉与土耳其外长哈坎·菲丹会晤，双方商定在国防、核电、基础设施等领域打造成功的合作案例，加强战略伙伴关系。会谈后，朴振出席在土耳其外交部办公大楼举行的媒体见面会并表示，双方就两国关系间实质性合作、韩半岛及地区主要局势进行了深入交流。朴振还表示，去年北约峰会期间两国首脑举行会谈，韩国国务总理也访问了土耳其，双方商定进一步加强高层交流。会谈前一晚，朴振拜访土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。拜访中，埃尔多安邀请尹锡悦总统访问土耳其。朴振还表示，双方商定增进两国民间交流，并在土耳其加强推广跆拳道。在国际事务方面，双方就通过两国共同参加的中等强国合作体（MIKTA）、二十国集团（G20）等多边协议机制加强合作的方案进行了讨论。朴振说明了北韩持续挑衅威胁的韩半岛当前局势，呼吁土耳其继续支持韩国政府为实现北韩全面无核化而提出的“大胆构想”。菲丹强调了开展超越战略伙伴关系水平的合作的意愿，并期待两国关系能够在所有方面得到增进。菲丹表示，双方就两国在国防、旅游、能源、运输等领域的关系进行了讨论。菲丹还提到了土耳其的“阿尔泰”主战坦克项目和两国增设航班的必要性。另外，菲丹对韩国为地震救灾提供援助表示感谢，并祝贺韩国当选联合国安理会非常任理事国。当天两国外长签署了韩、土关系发展合作路线图。朴振于本月26日起对欧洲进行访问，首站为奥地利。朴振将于31日访问意大利，与意大利副总理兼外长安东尼奥·塔亚尼会晤，讨论扩大航空航天等面向未来的经济合作，并加强在国际外交舞台上加强价值团结等事宜。意大利是七国集团（G7）明年的轮值主席国。随后，朴振将前往教皇厅拜访教廷国务卿、红衣主教彼得罗·帕罗林，并与外长保罗·加拉格尔举行会谈。