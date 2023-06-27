韩政府拟示范性引进100名外籍家政人员 为首尔双职工家庭提供服务

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韩国国际广播电台报道：近期有意见提出，作为解决低生育问题的对策之一，应引进外籍家政人员为双职工家庭提供帮助。为此，政府决定今年下半年示范性引进100余名外籍家政人员。雇佣劳动部31日公布了外籍家政人员示范性项目计划案。根据计划，今年下半年将引进100余名外籍家政人员，服务对象为居住在首尔的20岁-49岁的双职工夫妇，以及单亲父母或孕妇等。雇佣部表示，将优先考虑从运营有家政人员资格证制度的菲律宾引进工人，并提前对引进人员的履历、文化水平、语言能力、犯罪记录等进行审查。雇佣部还决定在外籍家政人员入境前后实施就业教育，教育内容包括韩国语言和文化、《劳动法》、家政育儿相关技能等。外籍家政人员提供的服务包括家务劳动和育儿，仅允许以上下班的形式提供服务，不得住家。政府计划首先通过公开竞争，在获得政府认证的服务机构中，选拔出示范性项目的参与机构，由机构与外籍劳动者签订劳动合同。外籍劳动者的宿舍由机构提供，住宿费由劳动者自付。关于此前引发争议的是否适用国内最低时薪的问题，政府得出了与韩国公民适用相同最低时薪标准的结论。外籍人力政策委员会将于今年第三季度对示范性项目计划案进行审议，通过后将正式实施。