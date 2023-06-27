金正恩接见中国代表团 习近平亲署函称“鲜血凝结成伟大战斗友谊”

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韩国国际广播电台报道：北韩、中国和俄罗斯加强团结。在北韩“战胜节”之际，国务委员长金正恩于本月28日接见了到访的中国高层代表团，并对中国国家主席习近平表示感谢。习近平在致金正恩的亲署函中表示，北韩和中国用鲜血凝结成伟大战斗友谊。金正恩拥抱了担任代表团团长的中国中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠，显示了亲密关系。接见中，金正恩对中国在6.25战争期间提供的援助表示感谢，并向派遣代表团致亲署函的习近平主席表达了谢意。据中国媒体报道，习近平在亲署函中指出，北韩和中国用鲜血凝结成伟大战斗友谊，无论国际风云如何变化，发展两国关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。在接下来的欢迎宴会上，李鸿忠和劳动党副部长金与正发表讲话。朝鲜中央电视台报道称，两党、两国政府主动应对国际局势、推动友谊和同志合作不断升华并发展至新高度的立场得到了再次确认。与此同时，韩、美在济州南部海域实施了应对北韩潜水艇入侵的反潜作战训练。本月24日停靠济州的美国核动力潜艇“安纳波利斯”号执行了主要任务。专家指出，在北韩战胜节期间，北、中、俄与韩、美、日的对立格局愈发明显，尤其是北韩采取了与中国着重政治合作、与俄罗斯着重军事合作的方针。俄罗斯防长出席北韩战胜节活动。美国国务卿布林肯对此表示，此举是为获取乌克兰战争所需的武器。