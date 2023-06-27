酷暑笼罩韩国 周末两天温热病致死患者达15人

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韩国国际广播电台报道：周末酷暑天气导致韩国全国15人死亡，其中大部分是易患温热病的老年人在干农活或外出时发生的。由于笼罩韩半岛的高温将持续至8月初，各地方自治团体纷纷制定紧急对策。周末两天，庆尚北道总计有7名老人因酷暑死亡。据庆尚北道消防本部31日消息，30日下午1时24分许，庆山市慈仁面校村里一名60多岁的老人在田边行走时晕倒。老人随后被送往附近医院，但最终不治身亡。同一天下午2时10分许，闻庆市、醴泉郡各有1名老人在干农活的过程中晕倒后不治身亡。29日，该道有4名老人在酷暑天气下干农活，因温热病死亡。庆尚南道在周末两天内总计有3名老人在干农活时死亡。此外，京畿道、忠清北道、全罗南道也发生了多起类似事件。消防部门表示，所有15名死者在被发现时体温均极高。截至30日下午4时，疾病管理厅温热病急诊室监视系统统计的温热病患者为73人。本月29日，推测因温热病致死的患者为6人。随着因酷暑造成死亡的事件不断发生，各地方自治团体和公共机构纷纷采取紧急措施。为方便人们避暑，国立公园公团开放17个国立公园的56处溪谷，开放时间截止到8月31日。庆尚北道与22个市、郡的酷暑工作负责人召开紧急视频会议，讨论保护独居老人、行动不便人群等弱势群体的方案。会议决定通过各村镇广播宣传高温防护基本守则，并禁止高龄老人在烈日下干农活。庆尚北道将5月20日至9月30日指定为酷暑应对期，启动了酷暑应对小组。全罗北道从31日起与道内有急诊室的医疗机构共同运营温热病急诊室监视系统。蔚山市蔚州郡决定向100户弱势群体家庭发放每户10万韩元的补贴。仁川市上月向低收入群体、福利设施发放了总计70亿韩元的特别制冷补贴，目前还为独居老人、最低生活补贴领取者等弱势群体家庭提供酷暑防护包。京畿道投入393亿韩元，以将酷暑导致家畜死亡等损失降至最低。