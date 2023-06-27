韩政府对北韩举行阅兵式表示强烈遗憾

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对北韩于27日，即《停战协定》签署70周年之日举行阅兵式表示强烈遗憾。统一部发言人具炳杉31日在例行记者会上表示，近期北韩不顾我国和国际社会的担忧与警告，无视北韩居民的民生情况，接连发射弹道导弹并展开大规模武力示威，对此提出谴责。具炳杉还表示，今年是《停战协定》签署70周年，然而比起寻求无核化与和平，北韩更执着于核开发和对决，对此感到强烈遗憾。具炳杉还敦促北韩立刻停止核开发和军事挑衅，走上正确道路，打造无核、和平、繁荣的韩半岛。具炳杉指出，北韩专注于通过此次阅兵活动，向外界展示与中国、俄罗斯的紧密关系。另外，劳动部统一战线部下属平壤出版社发行了诋毁韩国人权情况的书籍。对此，具炳杉表示，不会对北韩宣传媒体的行为做一一回应。北韩所发行的书籍显示出北韩与当前国际社会所共享的普世价值标准之间存在的巨大落差。今年3月，我国政府发布《北韩人权报告书》。作为回应，劳动党统一战线部下属平壤出版社本月21日发行了名为《人权冻土带》的书籍，恶意诋毁韩国人权情况。北韩将个别案例普遍化，误导人们认为韩国社会充斥着自杀、失业、工伤事故、女性和残疾人歧视、儿童虐待等现象。北韩还声称驻韩美军在数年间犯下了环境污染、杀人、抢劫等诸多罪行。