韩党政拟建立惩罚性损失赔偿制度 打击文化内容非法流通

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党和政府计划建立惩罚性损失赔偿制度，一旦发现非法流媒体网站播放侵犯著作权的文化内容，将把损失赔偿金额提升3-5倍。31日，政府和执政党在国会召开文化内容非法流通根除对策民党政协议会，讨论防止非法流媒体网站的对策和保护在线视频服务内容的方案。会后，国民力量党政策委员会主席朴大出与记者见面时表示，将建立惩罚性损失赔偿制度，大力制裁非法流通文化内容的行为，并将与大法院量刑委员会进行协商，积极探讨提高量刑标准的方案。朴大出还表示，为提高上述对策的实效性，将尽快对《放送通信委员会法》、《著作权法》等有关法案进行修改，并积极争取建立著作侵权综合应对系统的预算。目前国民力量党议员李容镐发起了将著作权侵犯行为损失赔偿金额提高至原有3倍的法案，无党派议员朴完柱发起了提高至5倍的法案。党政还商定积极探讨建立文化内容非法流通行为举报奖励制度。另外，文化体育观光部长官朴普均就非法流媒体网站“noonoo TV”将于下月重新开放一事表示，由于这类非法流通网站将服务器设在海外，应与国际刑警组织等展开紧密的国际合作。朴普均指出，若不阻止文化内容的非法流通和收看，文化内容产业很难取得可持续发展。据估算，以2021年为准，非法搬运视频的使用率达到19.8%。鉴于当年文化内容产业的销售额为138万亿韩元，这意味着业界损失了大约28万亿韩元。朴普均还公布了四大战略，具体为迅速、严厉应对非法流通行为，包括监视非法网站并阻止登录、查找运营人等；加强国际合作；加强著作权特别司法警察的科学调查能力；推动对著作权认知的转变。