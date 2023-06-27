尹锡悦接见美国众议院代表团 商讨加强合作事宜

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦会晤美国众议院筹款委员会主席杰森·史密斯时表示，希望美国国会推进的法案带动韩、美经济的同步增长。总统室发言人李度运31日在书面简报中表示，尹锡悦总统接见以美国众议院筹款委员会主席史密斯为团长的8名代表团，就韩美同盟、韩美经济合作、地区及国际问题交换了意见。美国众议院筹款委员会是负责包括美国课税政策和对外供应链管理在内的贸易政策、自贸协定等商务政策事务的核心委员会。总统室介绍说，美国众议院代表团此次访问东亚四国，首站访问了韩国。李度运表示，尹锡悦总统说，韩、美两国是尖端技术同盟也是价值同盟，希望共同发挥全球领导力量，保持紧密合作。两国企业活跃进行投资和交流，为韩、美两国供应链恢复韧性和加强稳定性做出了贡献，韩国将对美国国会的法案加强合作，并希望美国国会予以协助，推动两国共同增长。史密斯回应说，目前我们处于供应链重组、能源和粮食危机、尖端技术竞争等复合危机时代，希望韩、美两国作为可信任的同盟，美国国会将为两国保持更加紧密的合作继续提供支持。美国国会代表团还同韩国产业通商资源部长官李昌洋等人士会晤，就《通胀削减法案》、《半导体法》和能源合作等两国间的产业和贸易合作方案进行了讨论。