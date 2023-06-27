第25届世界童子军大会在韩国拉开帷幕

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韩国国际广播电台报道：作为世界童子军庆典的第25届世界童子军大会于1日拉开了为期12天的帷幕。世界童子军大会从1日开始到12日在韩国全罗北道扶安郡新万金一带举行，来自世界158个国家的43,281名青少年参加。其中，国外参加者为39,385名，国内参加者为3,896名。世界童子军大会被称为“青少年文化奥运会”，每四年在世界各地举办一次。韩国自1991年举办之后，时隔32年第二次举办该活动。在世界各国中，韩国是第六个举办过两次以上世界童子军大会的国家。连接韩国西海岸的新万金童子军大会露营地占地面积为8.84平方公里，参与的队员们分为17个夏令营（约2,000人规模）和5个集散营（约1万人规模）进行野营生活。此次世界童子军大会将进行57种174个营内、营外的项目活动。即， 包括开、闭营仪式在内，还将运营点火、制作木筏等生存项目、文化交流日、韩国民俗游戏体验、韩屋村体验、寺庙住宿等文化体验项目。另外，主办方还准备了乘坐热气球、制作辛奇和炒年糕、制作焦糖饼等附带活动。参加世界童子军大会的各国代表团通过介绍自己的文化和传统，并共享多种童子军活动的展示和体验项目。最具代表性的是在军营内准备的食物屋中，可以享受各国代表团制作的传统料理和饮食文化。与此同时，还将设立并运营宣传韩国历史和文化的“韩国馆”，介绍全罗北道地区传统和风韵的“全罗北道馆”，介绍韩国美丽自然和生态环境的“国立公园体验馆”等国内宣传展示馆。在2日的开幕式上，由童子军成员组成的“梦想管弦乐团”将和世界各国队员进行实时合演，生存专家贝尔•格里尔斯的特别表演，用500台无人机展开的无人机灯光秀等多种看点也将亮相。文化交流日的6日，将举行K-POP演唱会——“2023新万金世界童子军大会K-POP SUPER LIVE”，在此次演出中，IVE、STAYC、NMIXX、ZEROBASEONE、Very Berry、李彩演、IKI等11个组合将献上充满活力和梦幻的舞台。另外，在文化交流日期间，各国青少年将展示本国服装、饮食、游戏、演出等，并访问其他国家朋友的营地，展开相互理解文化的活动。在11日的闭营仪式上，主办方将向下届主办国波兰赠送联盟旗，在庆祝成功举办世界童子军大会的无人机表演和终场演出结束后，本届世界童子军大会将落下帷幕。