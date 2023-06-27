韩国外长朴振与意大利外长安东尼奥·塔亚尼

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振当地时间7月31日在意大利首都罗马会晤了意大利外长安东尼奥·塔亚尼，再次确认了两国在多边舞台上相互合作的意志。据外交部透露，朴振向塔亚尼传达了韩国在解决全球悬案过程中，以明年七国集团主席国的意大利为中心，与七国集团国家持续合作的韩国政府的意志。两位外长一致认为，两国有必要在联合国、20国集团等多边舞台上更加紧密地合作。明年将迎来韩国和意大利建交140周年，两位外长就进一步加强两国间的友好合作关系达成了共识。两位外长还就2030世界博览会(世博会)表示，两国要展开善意的竞争。在11月公布2030年世博会举办地之前，韩国的釜山正与沙特阿拉的利雅得、意大利的罗马展开激烈地竞争。朴振和塔亚尼当天讨论了经济安保、宇宙、国防产业、半导体等领域的合作方案。朴振外长说明了韩国政府为宇宙产业发展所作出的努力，并表示期待与销售额居世界第7位、欧洲第4位的航空宇宙产业强国意大利加强合作。对此，塔亚尼回复说，意大利已经做好了加强与韩国合作的准备，如果两国进行合作，将会取得更多的成果。据悉，韩国和意大利外长一致谴责了北韩史无前例的导弹挑衅。韩国外交部表示，当朴振长官说“国际社会的团结应对很重要”时，塔亚尼外长表示了强烈的参与意志。朴振向塔亚尼提出了近期内访问韩国的邀请。两位外长决定，以塔亚尼外长访韩为契机，推进韩国和意大利的商务论坛。朴振在罗马路易斯大学与当地国际政治专家举行了主题为“韩国的全球中枢国家(GPS)蓝图和韩国-意大利双边关系”的圆桌会议。朴振长官通过主题演讲，说明了韩国政府的全球中枢国家蓝图,为了实现这一目标，提议以韩国和意大利两国之间的普遍价值为基础，加强战略合作。