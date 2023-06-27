尹锡悦总统对公寓地下停车场的不良施工予以指责

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦日前指出，公寓地下停车场不良施工的根本原因是建设产业的“利权垄断”。尹锡悦特别强调说，必须打破无视国民安全的利权垄断，还下达了酷暑和暴雨灾害支援对策。据KBS记者报道，尹锡悦总统认为，公寓地下停车场安全检查结果显示，在设计、施工、监督等所有领域都暴露出了漏洞。安全比金钱更重要，并指示对全国实施“无梁板施工法”的地下停车场进行全面调查。特别是目前入住完毕的公寓，在现政府上台前就出现了设计错误和不良施工、监督，在"利权垄断"中找到了问题的根本原因。尹锡悦总统表示，必须打破无视国民安全的利权垄断。与"利权垄断事业"斗争、并进行结构调整的理由是为了更加深入地支援困难的人。具体来说，作为福利事业标准的中等收入支援幅度上调到了历史最高水平。特别是与上届政府相比，上调幅度和对象范围也放宽了。尹锡悦在提及瑞草区教师死亡事件时表示，如果没有确立教权，学生人权也会成为空话。并表示，将从第二学期开始，适用目前正在准备的教育部考试方案。尹锡悦说，放任违反规则的学生不管，等同于放任以人权为由破坏社会秩序的违法行为。尹总统还嘱咐说，本周将出现酷暑天气，因此要采取防止人员伤亡的对策方案，但没有特别提及监察结果已经出炉的五松地下车道事故的内容。