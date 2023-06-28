北韩强烈谴责美国将朱莉·特纳任命为北韩人权事务特使以及韩、法实施联合空中演习

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韩国国际广播电台报道： 北韩强烈谴责美国国务院近期将朱莉·特纳任命为北韩人权事务特使，并称她是出身不明确的恶毒女人。北韩官方媒体《朝中社》 报道称，朱莉·特纳是出身和民族不明确的女人，过去她说了不少诽谤我们的话，上演了反共和国人权阴谋闹剧。美国国务院将她任命为北韩人权事务特使，从中可以看出美国政府对北韩敌视态度有多严重。此外，北韩还谴责韩、法实施联合空中演习。北韩官方媒体《朝中社》2日通过以“韩欧协会”研究员刘京哲（音译）的名义发表的文章，对韩国空军和法国“空天军”7月底在庆尚南道金海基地实施联合演习一事予以谴责。刘京哲在文章中称，“这是迎合美国的对朝（北韩）敌视政策，威胁我国安全利益的、露骨的军事挑衅。”刘京哲表示，“法国向韩半岛地区派遣战斗机，这只能解释为把朝鲜民主主义人民共和国当作敌人。刘京哲还称，法国与其靠不像样的国力窜访亚太地区浪费精力，还不如先为整顿社会分裂导致严重冲突的自己国内问题费心思。韩、法空军7月25日至26日在庆尚南道金海基地实施联合演习。在韩国战争《停战协定》签署70周年（7月27日）即将到来之际，两国战斗机还在釜山联合国纪念公园上空进行飞行，悼念联合国参战勇士。韩、法空军曾共同参加多国联演，但两军之间进行联合空演尚属首次。