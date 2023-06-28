韩四部大片将开启暑期档票房争夺战

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韩国国际广播电台报道：瞄准今夏市场的两部韩国电影将于2日同时上映，加上导演柳昇完执导的本土片《走私》和即将于下周上映的灾难片《混凝土乌托邦》，四部大片将展开票房争夺战。《走私》以1970年代的海滨城市为背景，讲述了海女们从事走私犯罪的故事，由执导《老手》的名导演柳昇完担任。自上月26日上映以来持续领跑票房榜，上映一周累计观影人数突破200万人次。2日同时上映的两部电影是金成勋导演执导的动作片《非正式作战》，和金容华导演执导的科幻片《The Moon》。金容华说，我在想如何才能用较少的费用收到最好的效果，因此致力于提高强烈的质感，让人感受到像照片一样精巧逼真的影像。《The Moon》汇聚了韩国电影积累的特殊效果和技术，如实展现出了探月现场。但批评认为，故事情节的展开和诉诸情感的演出尚有不足。金成勋导演执导的《非正式作战》也让人觉得和《交涉》和《摩加迪沙》等现有电影的内容大同小异。金成勋表示，虽然主要内容相似，但根据厨师添加调料的态度和料理方式，也可能会出现完全不同的大餐。9日上映的灾难片《混凝土乌托邦》聚焦于人物的心理描写。影星李秉宪说，电影题材新颖，可能是20、30多岁的观众第一次看到的题材，很高兴能够参演。《混凝土乌托邦》像《寄生虫》一样讽刺了我们的社会，能否吸引观众走进电影院是关键。