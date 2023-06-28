世界童军大会在韩国新万金拉开帷幕

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韩国国际广播电台报道：全世界青少年每四年举行一次的世界童军露营大会1日起在全北新万金地区拉开了帷幕。大规模开幕仪式将于2日晚举行，因高温酷暑天气，温热病患者持续出现，安全措施进入紧急状态。世界童军露营大会被称为“青少年文化奥运会”，包括来自世界159个国家的3万多名青少年在内，总共有4.3万余人参加，青少年在大会期间进行露营活动，并进行文化交流。来自智利的童军成员纳马说，到亚洲参加活动是我的梦想，家人们辛苦地工作为我付了参加费。在2日晚举行的开幕仪式中，由童军成员组成的管弦乐团将进行演奏。500台无人机将展开无人机灯光秀，并进行烟花表演。需要面对的问题是大会期间的高温酷暑天气，举行童军大会的全北扶安地区已发布酷暑警报。德国童军成员诺拉说，比我上一次来的时候还要热，这次非常热。智利童军成员费利佩说，我能忍受炎热，不过现在智利是冬天，所以很难适应。据统计，两天期间总计出现了28名温热病患者。由于童军露营大会在平地举行，有些地方仍然积水，正在进行修复工作。童军大会组委会表示，如果酷暑天气持续，难以进行野外活动，将考虑在室内进行活动。另外，为应对大会期间降下暴雨，已完善排水设施，并准备好了紧急避难场所。