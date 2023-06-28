世界童军大露营在新万金拉开帷幕 尹锡悦夫妇出席开营仪式

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韩国国际广播电台报道：第25届世界童军大露营2日在全罗北道扶安新万金举行开营仪式，正式拉开帷幕。这是世界童军大露营自1991年在江原道固城举办之后，时隔32年再次亮相韩国。在2日晚的开营仪式上，来自全球各地的童军表演了合唱、演奏等节目，无人机秀、烟花大会也先后举行。正在休假的尹锡悦总统和金建希女士出席了开营仪式。尹锡悦在讲话中表示，童年时期的露营经验在我今后的人生中成为了一股巨大的力量，通过露营活动培养起来的独立性、责任感、奉献精神和为国家服务的姿态将帮助各位成长为杰出的社会领袖。本届童军大露营为有史以来最大规模，共有来自150余个国家的青少年和指导人员参与，总计超过4万人。活动期间，童军将参加野营活动，并亲自动手烹调食物。童军还将学习生存所需的各种技巧、开展各国文化交流活动。本月6日（周日）还将举行一场K-POP演唱会。由于活动期间酷暑持续，截至目前，露营地已出现超过400名温热病患者。在2日晚举行的开营仪式中，80余人出现了虚脱症状，消防部门和警方紧急出动。消防部门要求组委会停止活动，警方也向附近3个警察署发布了全员动员令，对事故进行处理。组委会表示，若出现无法在户外活动的酷暑天气，将把参与者转移至可容纳5万人的体育馆，并考虑在酷暑警报发布期间减少活动项目。