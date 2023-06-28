韩防疫部门：8月中旬新冠日均新增确诊病例将达6万例

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠新增确诊病例连续第五周增加。防疫部门预计，到本月中旬，日均新增确诊病例将达到6万例，最多有可能达到7.6万例左右。据中央防疫对策本部消息，7月第四周（23日-30日）的新增确诊病例为31.3906万例，环比增加23.7%。日均新增确诊病例为4.4844万例，基本再生数为1.19，连续第五周高于1。基本再生数指一名感染者可传染的人数。接受住院治疗的危重症病例为日均170例，日均死亡病例为13例，环比分别增加19.7%、72.5%。防疫部门表示，本轮流行在可预测范围内，综合变异毒株的持续出现、免疫力维持时间等因素，年内有可能出现1、2次小规模流行。引发本轮流行的主要原因是隔离义务解除后不接受检测的人群增多、夏季开窗换气不足、防疫意识有所松懈等。防疫部门指出，8月中旬确诊病例数预计将与去年12月持平，达到日均6万例左右，不过死亡病例则将跌至去年12月的一半。政府计划最快本月内将新冠的传染病等级从2级下调至4级，并进一步放宽防疫措施。疾病厅厅长池荣美2日主持中央事故处理本部会议时表示，将密切关注国内外流行情况、防疫情况等综合条件，经咨询专家后慎重决定下调时间。防疫部门表示，将继续维持从遏制确诊病例数向日常管理体系的转变基调，同时以保护高风险人群为主应对疫情。