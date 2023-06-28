世界童军大露营在新万金拉开帷幕 4万余名童军齐聚一堂

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韩国国际广播电台报道：第25届世界童军大露营在全罗北道扶安新万金地区举行。本届大露营有来自150余个国家的4万余名童军参加，规模为有史以来最大。继开营仪式之后，正式体验活动也已拉开帷幕。这是世界童军大露营自1991年在江原道固城举办之后，时隔32年再次亮相韩国。在2日晚的开营仪式上，来自全球各地的童军表演了合唱、演奏等节目，无人机秀、烟花大会也先后举行。被誉为“求生王”、有童子军背景的英国著名主持人贝尔·格里尔斯在开营仪式上带来了精彩的表演。正在休假的尹锡悦总统和金建希女士出席开营仪式。尹锡悦在讲话中表示，童年时期的露营经验在我今后的人生中成为了一股巨大的力量，通过露营活动培养起来的独立性、责任感、奉献精神和为国家服务的姿态将帮助各位成长为杰出的社会领袖。本届大露营的规模为有史以来最大，总计有来自150余个国家的4万余名青少年和指导人员参加。活动期间，童军将参加野营活动，并亲自动手烹饪食物。童军还将学习生存所需的各种技巧、开展各国文化交流活动。本月6日（周日）还将举行K-POP演唱会。由于活动期间酷暑天气持续，截至目前，露营地已出现超过400名温热病患者。组委会方面表示， 已告知参加者摄取充分的水分等酷暑防范要领，部分户外活动将改为室内活动。