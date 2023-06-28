韩、美、日首脑会谈或讨论开通首脑热线方案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦本月18日将与美国总统拜登、日本首相岸田文雄在美国戴维营会晤。有分析认为，三国首脑将讨论开通热线的方案。直通热线开通后，三国首脑只需提起办公桌上的电话听筒便可进行对话，这将大幅增进三国首脑间的交流。总统室有关人士3日在与韩联社的通话中透露，韩、美、日首脑会谈后的联合宣言尚处于草案撰写阶段，有可能会包括开通首脑热线的内容。另一名有关人士表示，比起直接缔结韩、美、日军事同盟，首先开通热线，加强合作更为恰当。该热线可作为及时应对北韩核导挑衅的渠道，也可作为讨论应对中国经济施压的渠道。三国首脑热线开通后，起始于《韩、美共同防御条约》的韩、美安全合作有望扩大为韩、美、日安全合作。在三国合作的框架下，韩、日两国不仅能恢复关系，还可尝试结成仅次于同盟的紧密关系。这亦符合美国的期待。据英国《金融时报》前一天报道，美国希望在联合宣言中纳入韩、日任何一方受到攻击，双方均须进行协商的内容。对此，一名政府官员在通话中表示，韩、美首脑目前已能够随时进行沟通，开通热线的关键在于今后韩、日首脑也可随时沟通。韩国前总统文在寅和北韩国务委员长金正恩曾于2018年6月开通热线，不过两名首脑从未使用过该热线，两年后北韩单方面通知关闭。