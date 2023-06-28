韩江原道江陵时隔10年连续两天出现“超级热带夜”现象

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韩国国际广播电台报道：江原道江陵市连续两天出现“超级热带夜”现象。“超级热带夜”指夜间最低温度超过30度。气象厅表示，以4日上午6时为准，江陵的最低气温为30.7度。夜间最低气温是指下午6时1分至第二天上午9时时间段的最低气温，由于上午6时太阳已经升起，因此当天白天的气温也不会低于30度。这是2013年8月以后韩国首次出现超级热带夜现象，而江陵首次连续两天出现了该现象。不仅江陵，首尔以及其他城市、海岸地区前一天晚上均出现热带夜现象，这些地区已连续四天夜间出现高温天气。全国各地当天清晨气温为23度-30度。上午8时主要城市的气温，首尔为27.3度、仁川27.8度、大田28.1度、光州28.1度、大邱29.2度、蔚山28.3度、釜山29.7度，各地气温均逼近30度。当天白天的气温也将在32度-28度左右。主要城市当天统计的最高气温（括号内为体感温度），首尔和蔚山为35度（35度）、仁川33度(34度)、大田36度(36度)、光州36度(37度)、大邱37度(37度)、釜山34度(34度)。据气象厅上午7时50分发布的天气预报显示，举行2023年世界童军大露营的全罗北道扶安地区的白天气温将升至34度，最高气温将达36度。