韩国全国各地4日至少出现15篇杀人预告帖

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韩国国际广播电台报道：首尔盆唐区发生随机行凶案后，发帖称将犯下类似犯罪的网络内容在全国各地接连出现，警方全面展开了搜查。据警方4日消息，前一天下午6时以后，网上总计出现了12篇把首尔市区定为行凶地点的“杀人预告”帖子，甚至还把前一天发生行凶案的京畿道城南市盆唐区作为行凶地点。警察厅前一天建立了专案小组，表示将严惩“杀人预告”后，时隔一天全国至少出现了15篇行凶威胁贴。警方已将大批警力部署在上述地点，预防凶案的发生。前一天下午7时许，有人在著名网站DCinside留言板上称，明天上午将在蚕室站杀死20人。下午10时许，又有人在网上发帖称，明晚10时将在汉堤站用刀杀人。还有人表示将在江南站一带行凶。另外，网络平台“棒球画廊”当天上午2时许出现题为“今晚7时将在江南站杀死100人”的帖子，内容为“在江南站十字路口用货车撞向人群，并用凶器刺伤他们应该很有意思”。釜山西面站也成为行凶威胁的目标。当天上午1时许，有人在DCinside发帖称，将于5日在釜山西面站行凶。此人称，明天5点将拿着凶器前往西面站杀死所有的人。大部分在DCinside上贴出的预告内容均已被删除。由于网上接连出现“杀人预告”帖子，首尔警察厅3日下午起彻夜展开了搜寻和调查工作。警方在预告帖子中提到的蚕室站、汉堤站、江南站和俱乐部密集地区以及学校附近等将加强巡逻，开展搜查工作。