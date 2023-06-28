新万金世界童军大露营迎来转机 政府国民齐心协力化危机为机会

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韩国国际广播电台报道：本月1日开营的新万金世界童军大露营在历经一系列波折之后，终于迎来了转折点。尽管开营后不久便发生了部分国家退出的状况，但是政府和国民共同伸出援助之手，全力化解危机。世界童军大露营进入第六天，当天也是文化交流日，韩国空军特技飞行队“黑鹰”在新万金上空进行了祝贺表演。来自全球各国的童军成员坐在沙滩上的凉棚下避暑，享受海风。与位于原野之上的露营地不同，海滩风景逐渐消除了童军成员之前的不满和遗憾。来自孟加拉国的一名成员表示，韩国是非常棒的国家，这个地方很有趣，玩得很开心。因为担心儿子而赶到现场的父亲也放下了心。瑞典的一名家长表示，儿子说大露营很有趣，虽然第一天很热，但是现在慢慢习惯了，而且非常享受这里的活动。企业也纷纷伸出了援助之手，不仅派遣医疗志愿者照顾温热病患者，还毫不犹豫地提供了配有空调设施的简易厕所，数十万瓶饮料等大量物资。政府和组委会表示，将通过被推迟至11日举行的K-POP演唱会来扭转局面。演出场所从新万金改至全州世界杯足球场，降低了安全事故发生的风险度，提高了演唱会的可看性。文化体育观光部长官朴普均表示，这场演唱会将让所有参与者感受到韩国文化的真正魅力，为本届大露营画上一个完美而华丽的句号。此外，韩国全国各地还安排了90个旅游项目，准备迎接参加者。在国民的援助和鼓励下，新万金世界大露营在防止大量人员离开的同时，重新恢复了平稳的状态。