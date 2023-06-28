韩杀人预告大部分为“玩笑” 调查机构称将积极考虑拘捕发帖者

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韩国国际广播电台报道：周末两天，韩国网络上不断出现预告在各地杀人的帖子，警方为此拘捕了50余人。大部分发帖者均称发帖只是为了“开玩笑”或者“好玩”，但是这种举动加剧了民众的恐慌情绪，属于犯罪行为。有意见表示，这类行为造成了治安浪费。调查机构表示，将积极考虑展开调查，予以严厉处罚。警方表示，新林站持凶器伤人事件后，总计在全国各地拘捕了54名“杀人预告帖”发布者。5日一天，京畿道南部便有8人被捕，其中6人为十几岁的青少年。这些发帖者或发布将在开学后进行校园内杀人的帖子，或宣称将在游泳池、繁华商圈等人群密集处杀人。在调查中，大部分发帖者均自称发帖只是为了“开玩笑”或者“好玩”。这类举动加剧了国民的恐慌，并造成了严重的治安浪费。调查机构强调，对“杀人预告贴”事件将适用涉嫌威胁、计划杀人、妨碍公务执行等罪名。调查机构还表示，一旦发现发帖者存在实施犯罪的意向，将展开大力调查。6日，检方针对一名40多岁的男性申请了拘捕令。这名男性因“希望得到关注”，发布了预告在仁川繁华商圈杀人的帖子。庆尚北道一名30多岁发帖者在网上宣称将杀害女性，发帖者家中发现了凶器等工具。目前发帖者因涉嫌计划杀人被拘捕并移交，为新林站事件后的首例。