新万金世界童军大露营迎转机

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韩国国际广播电台报道：本月1日开营的新万金世界童军大露营在一系列曲折之后终于迎来转机。此前，继参加者人数最多的英国之后，美国也宣布退营；世界童军运动组织还建议停止活动，使大露营一度陷入危机。英国派遣了4,500人参加本届大露营，规模为单一国家之最。英国童军运动组织表示，将在首尔地区继续参加体验活动，由于我方派遣规模最大，希望此举能够缓解现场的压力。英国童军将按原定计划于13日回国，在此之前将在首尔继续参加大露营体验活动。美国童军代表团于6日抵达美军基地汉弗莱营，新加坡代表团5日入住韩国水资源公社的人才开发院。各国代表团5日召开会议，决定继续进行大露营活动，大露营将按原定计划于12日结束。韩国国务总理韩德洙表示，鉴于天气酷热，政府建议参加者离开新万金，前往其他地区参加体验项目。政府将为这些参加者提供交通费等必要补助。政府决定加强对参加者的交通费补助，确保参加者能够游览首尔、釜山、平昌、庆州等旅游资源较多的城市。政府表示新万金当地情况正逐步改善，并公布了进一步的援助对策。具体内容包括，追加部署100余辆空调大巴、增设遮阳棚等。另外，700余名工作人员展开了改善厕所、洗浴间卫生条件的工作。政府和组委会表示，将通过推迟到11日举行的K-POP演唱会来扭转局面。演唱会场地从新万金改至全州世界杯足球场，以降低安全事故风险。另外，全国各地开设的90个旅游项目,已做好了迎接参加者的准备。