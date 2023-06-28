韩6月经常项目收支顺差7万亿韩元

韩国国际广播电台报道：6月韩国经常项目收支实现超过50亿美元的顺差。韩国银行（央行）8日发布的2023年6月国际收支统计（初估值）数据显示，6月韩国经常项目收支顺差为58.7亿美元（约合 7.6750万亿韩元）。进入今年后，1月和2月经常项目收支时隔11年连续两个月出现逆差，3月呈现顺差，4月再次转为逆差，5月扭亏为盈。5月和6月连续两个月出现顺差。鉴于6月顺差幅度扩大，今年上半年经常项目收支达24.4亿美元（约合3.1903万亿韩元）。从各项目来看，商品收支（39.8亿美元）连续三个月出现顺差。出口（541.4亿美元）同比（34.5亿美元）减少6.9%。这是去年9月以后连续10个月同比减少。据统计，乘用车(以通关为准，+60.7%)表现良好，但石油制品(-40.5%)和半导体(-28.0%)表现低迷。从出口地区来看，欧盟(+18.0%)和中东(+14.8%)等出口有所增加，但中国(-19.0%)、东南亚(-17.9%)等出口有所减少。进口(531亿美元)也同比减少11.7%(70.5亿美元)。尤其是原材料和资本材料同比分别下滑18.5%和 9.1%。服务收支项目以旅行业等为主出现26.1亿美元逆差。