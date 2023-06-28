世界童军大露营闭营仪式和K-POP演唱会11日在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：参加新万金世界童军大露营的童军成员8日将撤离至韩国各地。11日预定在首尔举行闭营仪式和K-POP演唱会，首尔市区交通将出现堵塞。世界童军大露营组委会表示，来自全球156个国家的3.6万余名童军成员将搭乘1,022辆巴士离开新万金，前往京畿、忠南、首尔和全北等全国各地。童军成员将分散于京畿、忠南、首尔、仁川、忠北、大田、世宗，全北八个市、道地区进行文化体验活动。台风即将登陆韩半岛，政府宣布将世界童军大露营的成员撤离至其他地区后，即在这些地区确保童军成员的住宿之处。从分散各地的住宿人员来看，京畿道地区的人员最多，为1.8万余人，忠南6千余人，首尔3千余人。在举行童军大露营的扶安一带为4千余人。分散于各地的童军成员将于11日聚集在首尔参观在上岩世界杯体育场举行的K-POP演唱会。童军成员搭乘的1,000余辆巴士将于当天汇聚于首尔市区，交通堵塞在所难免。组委会有关人士表示，11日晚将举行世界童军大露营闭营仪式和K-POP演唱会，在举行活动之前，将分时间段依次将童军成员移送至活动地点。这位人士表示，演唱会等活动结束后，童军成员将返回住所，大部分成员在童军大露营闭幕仪式结束后返回本国。