北韩罗先和中国珲春边境口岸陆路贸易剧增

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韩国国际广播电台报道：作为韩国唯一一家通过商业卫星Planet Labs的高清卫星分析北韩情况媒体的KBS，最近通过卫星捕捉到了北韩罗先和中国珲春的陆路贸易剧增的情况。据KBS记者报道，位于中国和北韩边境最东侧的中国吉林省珲春，与图们江相接的北韩罗先远征海关露天堆放处堆满了货物，很难找到空位。这里可以看到数十个等待检疫的20吨集装箱。中国吉林省珲春市的圈河口岸有数十辆货车在等待前往北韩。当新冠疫情爆发后，2020年中国和北韩边境被封锁，图们江大桥中断通行。但从今年2月开始边境重新开放，通过该途径的货物最近正在剧增。有分析称，由于地处偏远，可以避开国际社会的视线，因此珲春和罗先边境口岸成为北韩和中国展开贸易的新据点。韩半岛安保战略研究院影像分析中心主任郑成学(音译)说，生活必需品等中国物品被运往珲春，可以视为北韩从远道迂回进口制裁物品，或者是为了避开国际社会的视线。除了珲春以外，其他贸易路线仍然很平静。连接中国丹东和北韩新义州的中朝友谊大桥几乎没有车流。新鸭绿江大桥的海关建设用地也空无一人。最近，与中国集安对接的慈江道万浦海关也建造了新建筑。统一研究院首席研究委员赵汉凡说，由于封锁国境的疲劳感，北韩从今年年初开始决定开放边境，但是边境全面开放的时间不断被推迟，这是出于北韩对夏季新冠病毒扩散的反应较为敏感。有预测称，北韩在关闭北、中边境约三年半以后，将在下月的杭州亚运会之后正式开放边境。