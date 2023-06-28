世界童军大露营成员的迁移住处工作结束

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韩国国际广播电台报道：因台风“卡努”北上，离开新万金野营地的世界童军大露营成员的住宿分配完毕。世界童军大露营组委会日前透露，在世界童军大露营剩下的时间里，在安全的环境中为延续他们的体验项目等给予援助。KBS记者报道说，新万金世界童军大露营组委会方面表示，已经完成了离开野营地的世界童军大露营成员的宿舍分配。组委会有关人士表示，以首都圈和忠清圈的公共机关和民间设施为中心，将童军成员安排在一人室或两人室的宿舍。按地区来看，京畿道的住宿人数最多，预计为13,000多人，忠清南道6,000多人、首尔3,000多人。世界童军大露营举办地扶安郡所属的全罗北道也剩下了5,000多名队员，将参加后面日程的活动。据悉，韩国政府原计划将多数参加者转移至首都圈，但由于准备住宿不尽如意，因此将童军成员住宿的区域扩大到忠清道地区。行政安全部长官李祥敏表示，相关地方自治团体为了让世界童军大露营的成员到达宿舍后能安全、舒适地生活，正在对宿舍和卫生间的清洁状态进行检查，并制定医疗对策等方案。据悉，世界童军大露营组委会在警方的协助下，决定护卫参加者乘坐的大巴，并在宿舍周围进行巡查。警方发布最高非常令“甲号”紧急命令，在高速公路进出通道和主要地点进行集中交通管理。国务总理韩德洙强调说，今天的撤离措施并不是中断世界童军大露营，而是为了事先确保参加者安全的积极危机管理工作的一环。分散在全国各地的参加者将于11日聚集在首尔观览K-POP演唱会和闭营仪式。仅公交车就有超过1,000辆，人流聚集到首尔市内后分散，因此交通混乱无法避免。组委会方面表示，来自各国的童军大露营的童军大部分将在周六的闭幕式结束后回国。