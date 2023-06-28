韩国连续两周出现暴热天气

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韩国国际广播电台报道：第六号台风“卡努”正在经过日本鹿儿岛的南部海域。据悉，直到7日为止，台风“卡努”在日本冲绳东北部的海上以非常缓慢的速度停滞，当晚台风“卡努”的移动方向转向了韩半岛。9日“卡努”经过日本九州西部海域，10日上午左右预计登陆韩国的南海岸，横穿韩半岛内陆向北前进。韩国气象厅预报说，台风"卡努"登陆韩半岛之前，预计会维持较强势力。受到伴随台风而来的潮湿空气的影响，8日韩国各地都有强降雨。江原岭东和庆北北部东海岸、济州岛预计降雨量最多可达60毫米。从9日开始，韩半岛将逐渐进入台风的直接影响范围，全国将刮起狂风暴雨。持续两周以上的全国酷暑天气预计将从9日开始得到缓解。受台风影响的南部地区和东部地区开始下雨，气象厅发布的酷暑特别警报将逐渐解除。从9日开始到11日为止，江原岭东众多地区的降雨量都将在600毫米以上，智异山和济州岛山区的降雨量预计在400毫米以上。岭南、湖南的海岸以及内陆的部分地区也将有300毫米以上的降雨量。首都圈和忠清地区的很多地区预计降雨量会超过150毫米。以济州岛海上和南海为中心，将会掀起巨大波浪，南海岸和东海岸可能会出现巨浪。有关部门提醒人们涨潮时还要注意海岸低洼地区的浸水以及预防安全事故的发生。