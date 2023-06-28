韩国电费一年来猛涨 民众担心收到8月电费通知单

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韩国国际广播电台报道：韩国用电需求前天达到峰值，昨天也处于高位。今天（9日）开始受台风北上影响，气温将略有下降。不过民众担心本月底收到的电费通知单，一年来电费大幅上调，不知本月要缴纳多少电费。这是一家有十几个座位的咖啡店，7月份电费超过了60万韩元，较去年上涨超过30%。高温天气持续，空调运行增加，继7月之后，本月的电费更令人担忧。咖啡店老板李金顺（音）说，气温高达35、36度，空调一直开着，本月的电费令人担心，不知电费有多少。去年夏天以来，电费每千瓦上涨了28.5韩元。今年夏天小工商户平均每月缴纳的电费约为35万韩元，如果电费用量和去年相同，今年的电费将比去年增加5万韩元，增幅约为17%。不过今年夏天高温天气创历来最高值，用电量持续增加，实际上今年负担的电费将高于预期。一般家庭的情况也大同小异。以目前的电费计算，根据空调的制冷效率，日均空调使用9.7个小时的四人家庭电费预计在8万韩元到14.5万韩元之间。韩国施行电费累进制，每月使用450千瓦以下时缴纳第二阶段电费，但超过450千瓦时将上涨43%。首尔科学技术大学教授刘升勋（音）说，若超过450千瓦时，电费的单价将大幅上调，因此需要尽量节省用电。