韩国等74国强烈谴责北韩核导威胁国际社会

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韩国国际广播电台报道：包括韩国在内的74个国家谴责北韩持续发射弹道导弹、开发核武的行为威胁国际和平安全，敦促北韩遵守国际义务。《不扩散核武器条约》第十一次审议大会第一次筹备会正在奥地利维也纳举行。韩国等74个国家于韩国时间10日在会上公布了包含上述内容的联合声明。此次声明由韩国和法国发起，美国、英国、德国、日本、瑞士等国家加入。74国在声明中指出，自2022年以来，北韩以前所未有的频率和方式发射弹道导弹、开发核武器，违反多项联合国安理会决议。作为《不扩散核武器条约》的缔约国，我们对此深感担忧。声明强调，北韩通过非法发射弹道导弹等行为威胁周边国家的安全和主权、破坏国际和平安全，持续展开核活动，我们对此提出强烈谴责。声明敦促，北韩应立即停止核活动和所有扩建、改建核设施的企图，北韩必须采取具体措施，以完全、可验证、不可逆的方式放弃所有核武器、弹道导弹及有关项目。声明还指出，我们将继续支持旨在实现韩半岛可持续和平的所有努力，并敦促北韩接受美国、韩国、日本等所有当事国提出的对话建议。《不扩散核武器条约》第十一次审议大会第一次筹备会对审议大会的议题进行梳理并对有关问题做评估。审议大会每5年举办一次，各缔约国在会上对条约的履行情况进行评估。包括北韩在内，《不扩散核武器条约》目前共有191个缔约国。北韩于1993年单方面宣布退出条约，关于是否维持其缔约国身份的争议持续至今。