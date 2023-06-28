白宫：戴维营为历史性外交场所 拜登期待韩、美、日首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：美国白宫当地时间9日就韩、美、日首脑会谈选在戴维营举行的原因表示，戴维营是首脑会晤并就重要外交政策进行对话的历史性场所。白宫国家安全委员会战略沟通协调官约翰·柯比当天在电话简会中表示，拜登总统期待着迎接尹锡悦总统和岸田文雄首相，就三国关系在印太地区和全球范围内的重要性进行具有历史性意义的讨论。柯比还表示，拜登在前一天的竞选筹款活动中提到了韩、日关系，韩、日两国正在建立更为紧密的双边关系，这对我们、他们以及地区都是一件好事。当被问及首脑会谈的议题和内容时，柯比仅表示，没有可提前透露的内容，不过会谈将讨论很多问题。韩、美、日将于18日在美国总统度假地戴维营首次单独举行三边首脑会谈。拜登在就任后先后30余次前往戴维营，但招待外国首脑还是首次。另外，最近日本安全网络遭到中国人民解放军下属黑客的攻击，有意见担忧韩、美、日情报共享或出现差池。国务院发言人马修·米勒当天在媒体简会上就《华盛顿邮报》的相关报道表示，我们了解报道内容，该问题应由日本政府来说明。米勒表示，我们一直以来都在敦促美国企业和盟友加强网络安全。对于韩、美、日首脑会谈会否讨论该问题，米勒表示，这将由白宫来决定，我们定期与盟友讨论网络安全问题。