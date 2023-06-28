韩、美、日首脑会谈本周举行 讨论共同应对北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于本月17日启程访美，出席韩、美、日首脑会谈。分析预计，为应对北韩挑衅等三国共同面临的威胁，会谈在三国军事合作方面将得出较以往更进一步的结果。韩、美、日首脑会谈定于本周末举行，这是三国首脑自今年5月在日本广岛会晤后时隔3个月再次聚首，也是三国首脑首次单独抽出时间举行三边会谈。尹锡悦将于17日启程，18日在美国总统度假地戴维营出席会谈和午宴，并在三国联合声明发布后于当天回国。国家安保室第一次长金泰孝表示，这是拜登总统首次在戴维营接待外国首脑，显示出对韩、美、日合作的重视。三国将首先细化安全合作。三国首脑将就共同应对北韩核导威胁的方案进行讨论，并将成果纳入联合声明。有分析认为，三国间导弹防御、反潜作战等不定期军事训练有可能固定下来。另外，三国还将重申继续在尖端科技、经济安全领域展开合作。金泰孝表示，韩、美、日将在多个领域和各个级别上建立起多层次合作体系。中国对此次会谈提出了强烈抗议，质疑三国推进建立亚洲版北约。不过总统室有关人士表示，联合声明不会包含韩、美、日针对中国的表述，此次会谈并非为了遏制中国。另外，总统室还表示，此次会谈的议题不包括日本核污水排放。目前韩、日正就在当地举行韩、日首脑会谈进行协调。