金正恩时隔六天再次视察军工厂 鼓励大幅提高导弹生产能力

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩再次视察战术导弹生产厂等主要军工厂，并鼓励大幅提高武器生产能力。据朝中社14日报道，金正恩于11日、12日对战术导弹生产厂、战术导弹发射车生产厂、战斗装甲车生产厂、大口径火箭炮弹厂进行了现场指导。这是金正恩自本月3日至5日之后，时隔6天再次视察军工厂。报道称，金正恩在战术导弹生产厂提出了大幅提高生产能力并大力增产，以适应前线部队和导弹部队不断扩大增强的编制和作战计划需求的目标。金正恩在发射车生产厂强调，要生产更多现代化、高性能的发射车，为完善军队的战争准备做贡献。报道还称，金正恩在战斗装甲车生产厂亲自询问了新开发的多用途战斗装甲车的情况。金正恩在视察大口径火箭炮弹厂时，将122毫米、240毫米火箭炮弹的可操纵化称为“一场大革命”，并强调“当前应开展炮弹生产总动员，进一步提升我国炮兵部队的战斗力”。金正恩近期多次强调军工业。本月3日至5日，金正恩视察了大口径火箭炮弹厂等军工厂，9日又在劳动党中央军事委员会扩大会议上强调军工厂现代化。分析认为，韩、美联合军演不久后即将举行，金正恩此举旨在加剧紧张氛围。还有意见认为，金正恩视察军工厂是出于对俄武器出口的考虑。受乌克兰战争影响，俄罗斯武器持续短缺。