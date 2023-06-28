韩、美两国21至31日举行“乙支自由之盾”联合军演

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韩国国际广播电台报道： 韩国和美国国防部14日表示，为了确立联合防卫态势，将从本月21日至31日实施“乙支自由之盾(UFS：Ulchi Freedom Shield)”联合演习。韩国联合参谋本部（以下简称“联参”）表示，此次演习将以反映北韩高度发展的核导能力和乌克兰战争等不断变化的安保状况为基础，实施实战演习，以此进一步加强同盟的应对能力。本次联合演习分为两个部分进行。第一部分从21日至25日为期5天，第二部分从28日至31日为期4天。韩联参方面表示，韩、美军方计划通过应对态势，以及对网络攻击和恐怖袭击的应对，国民安全支援政府部门的战时应对练习和实际训练，提高执行国家战争的能力。"联合参谋本部强调，韩、美计划在“乙支自由之盾”联合军演期间实施联合综合火力演习和空军双鹰演习等30多项联合野外机动演习。联合国军司令部成员国澳大利亚、加拿大、法国、英国、希腊、意大利、新西兰、菲律宾、泰国等将参加此次演习。中立国监督委员会计划根据停战协定确认演习执行过程。韩国军方计划在联合军演期间加强对北韩发射弹道导弹等挑衅行为的监视和应对态势。北韩一直将韩、美联合军演定性为"北侵战争演习"，以此表示反对。最近，北韩国务委员长金正恩召开军事会议，强调"进攻性战争准备"，访问军需工厂等，使紧张气氛达到高潮。有鉴于此，北韩很有可能把“乙支自由之盾”联合军演当作挑衅的借口。