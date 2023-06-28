开往济州岛的游轮预约接连不断

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韩国国际广播电台报道：自中国全面恢复赴韩国团队游之后，开往济州岛的游轮预定接连不断。据济州岛一位有关人士14日透露，船级社当天也发来了游轮访问济州岛的预约电邮。为了安排各游轮的到来而忙得不可开交。本月10日，中国全面开放赴韩团体旅行后，仅一天就有53艘来自中国的游轮预订了济州之行。包括8月一艘中国游轮在内，今年9月有5艘、10月1艘、12月8艘等共15艘。明年3月之前从中国出发的38艘游轮在济州港和江汀港的停靠分配已经结束。现如今发来的预约订单都是在明年3月之后。济州特别自治道道知事吴怜勋在14日上午在道政厅召开的干部会议上说，过去是乘坐游轮前来济州岛的游客都是一起搭载大巴移动，但是最近呈现的是即使是游轮游客也是自助游的趋势。为了顺应变化，吴怜勋济州道知事指示有关部门开发相关的旅游商品，彻底做好现场检查工作。2016年访问济州岛的游轮游客一度达到120万人次，其中大部分为中国游客。中国团体游客实际上拉动了游轮旅游市场。济州观光公社相关人士表示，为应对中国团体旅游市场的开放，一直进行了多种文化信息发掘及线上线下宣传。根据中国游客趋势的变化，该部门将培养和宣传量身定做的旅游文化内容，引导济州旅游业的高品质化，以此提高竞争力。