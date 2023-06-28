美媒：韩、美、日首脑或发布《戴维营原则》 管理三国关系

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韩国国际广播电台报道：据美国网络媒体Axios当地时间14日报道，韩、美、日三国首脑将在18日举行的首脑会谈上发布旨在对三国关系进行管理的《戴维营原则》。Axios当天援引知情人士的话报道了上述消息。韩国总统室高级官员13日曾表示，韩、美、日首脑会谈将发布联合声明。若会谈另行签署《戴维营原则》，那么这份文件将包括旨在深化、发展三国关系的全面性基本原则。还有分析认为，稳定的韩、日关系是韩、美、日高水平合作的基础，因此《戴维营原则》也有可能是为了防止韩、日关系再次倒退。为此，《戴维营原则》有可能明确要求三国定期举行首脑会谈。Axios报道说，此次会谈是美国历时数个月取得的外交成果，美国官员持续说服韩、日跨越复杂的过去，关注团结一致的未来。另外，三国有可能强调“维护基于规则的全球秩序”。美国为遏制中国的“战狼外交”提出了这一表述。路透社援引美国政府官员的话报道说，韩、美、日联合声明将包含关于维持台海和平稳定的强有力表述。Axios还报道称，韩、美、日首脑有可能宣布开通三国热线，并明确三国有义务在危机情况下进行协商。《金融时报》本月1日曾报道称，美国希望在联合声明中纳入韩、日在遭到攻击时须进行协商的内容。不过报道也指出，韩国政府对这一内容持消极态度。对此，路透社报道称，美国政府官员表示，此次会谈不太可能公布包含三方共同防御等内容的正式安全协定，但三国都将同意彼此对地区防御责任的理解。这些官员还表示，三国都认同开通热线和在危机情况下进行沟通的必要性，但是由于韩、日尚未做好准备，暂时无法将应对危机规定为义务。一名美国政府官员表示，我们希望能够采取一些措施，使三国在安全领域进一步靠近，这将能够加强集体安全，不过很难期待三国间能够达成安全框架。