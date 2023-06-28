82%韩国国民反感北韩 75%认为安全状况不稳定

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：KBS每逢光复节之际对韩国国民对统一问题的看法进行调查。今年的调查结果显示，韩国国民对当前安全状况的担忧和对北韩的反感大幅上升。调查显示，75.2%的应答者认为当前的安全状况“不稳定”。这一数据较去年上升了5个百分点，连续三年持续上升。国民对北韩政权的反感也进一步加剧。83.2%的应答者表示“反感”，较两年前上升多达10个百分点。另外，过半应答者表示“非常反感”。68.6%的应答者认为有必要统一，不过认为“有可能统一”的应答者仅占到71.3%，较去年下滑超过4个百分点。认为“不可能统一”的应答者连续三年增多。当被问及为实现统一首先需要解决的问题时，41.4%的应答者认为应首先解决北韩核问题，占比最高。其次分别是建立军事互信关系、展开南北经济合作交流等。不过72.1%的应答者认为，北韩核问题“近期很难解决”。57.3%的应答者反对政府的对北政策，42.7%的应答者表示赞成。反对意见占比小幅上升。应答者认为，最应重视的对北政策是“为实现无核化的外交努力”。此次调查由KBS公共媒体研究所于本月1日至4日面向全国1,675名19周岁及以上国民实施的。调查以网络问卷形式进行，应答率为16%，可信水平为95%，样本误差为±2.4%。