韩常驻联合国代表：北韩人权问题事关安全 需设定为安理会正式议题

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韩国国际广播电台报道：韩国常驻联合国代表黄浚局表示，为使国际社会正视北韩的实际情况，将推动将北韩人权问题设定为联合国安理会正式议题。黄浚局当地时间14日在韩国常驻联合国代表处与记者见面时表示，北韩不回应对话和谈判要求，在这种情况下，将人权问题设定为正式议题是能够促使北韩改变政策和行动的唯一施压方法。本月10日，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德表示，与韩国、日本共同提出了召开讨论北韩人权问题的安理会会议的要求。黄浚局强调，对于我们来说，北韩人权问题还是事关安全的问题。北韩在最近1年半的时间里发射了12次洲际弹道导弹。北韩之所以能够将巨额费用投入到武器开发项目之中，是源于其集权主义的统治方式和对人权的侵犯。黄浚局指出，在北韩国内，政治犯收容所的犯人从事强制性劳役；在海外，据推算有数万名北韩劳动者实际上也在进行着强制性劳动，收入的90%均被国家收走。这导致数亿美元流入北韩的核导开发项目。不过即使安理会将北韩人权问题设定为正式议题，也很难取得安理会强制措施或主席声明等成果。随着西方与中国、俄罗斯之间的矛盾加剧，中、俄预计会就将北韩人权问题设定为正式议题行使否决权。安理会于2014年至2017年连续召开讨论北韩人权状况的会议，但是从2018年起再未召开。这主要是考虑到美国前总统特朗普与北韩国务委员长金正恩之间的首脑会谈、文在寅政府的对北政策等因素。若本月17日安理会应韩、美、日要求召开北韩人权会议，将是该会议时隔约6年再次举行。安理会将通过投票表决来决定是否召开会议。