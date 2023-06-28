美国务院：韩、美、日首脑会谈将谱写三方关系历史新篇章

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韩国国际广播电台报道：韩、美、日首脑会谈将于当地时间18日在美国举行。美国国务卿安东尼∙布林肯对此予以积极评价称，这将会是谱写韩、美、日三国关系新篇章的历史性会谈，并重申将坚定不移地推进韩半岛无核化的决心。布林肯15日在国务院召开的新闻发布会上表示，美国总统拜登将在戴维营主持韩、美、日首脑会谈，这将会开启韩、美、日三方东盟关系新篇章。布林肯还称，当天上午与韩国外交部长官朴振和日本外务大臣林芳正举行视频会谈，就此问题进行了讨论。他在谈到此次三方首脑会谈的意义时表示，这是在面临气候变化，俄、乌冲突，核威胁等地缘政治学风险的情况下举行的会议。现在到了各方在多领域加强团结的时候了。布林肯表示，韩国和日本不仅在区域，而是在全世界美国的核心同盟，加强三边合作不仅有利于美国，在区域和国际问题上也是非常重要的事情。这是深化印度太平洋地区和平与繁荣，兑现美方对韩半岛无核化承诺的事情。布林肯在谈到韩、美、日首脑会谈议题时表示，2015年以后，韩、美、日三国十分重视北韩问题，但讨论“自由且开放的印度太平洋”这一固有蓝图也很重要。会议将重点讨论包括经济安保在内的安保问题，韩、美、日三方将讨论可加强三国安保的强有力的措施。