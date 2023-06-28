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南北韩关系

北韩声称越境美军士兵表态流亡意愿 美方称有待查证

Write: 2023-08-16 12:35:34Update: 2023-08-16 18:52:06

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美军士兵特拉维斯·金上月参观板门店共同警备区（JSA）时越界进入北韩。对此，北韩首次作出表态。 
 
北韩主张，特拉维斯·金在美军内部被虐待和受到种族歧视，因此决定越境入北，并表态愿流亡北韩。美方则表示尚有待查证，重申接送其回国的立场。
 
北韩主张，上月18日越境进入北韩的驻韩美军士兵特拉维斯·金表态愿流亡北韩的意愿。朝中社16日发布美军士兵越境入北事件的初步调查结果。报道称，特拉维斯·金参观板门店时越过军事分界线闯入北韩境内。
 
北韩表示，特拉维斯·金非法侵入北韩境内，被值勤中的军人拘捕。在调查过程中，特拉维斯·金承认自己非法侵入北韩，自己对美军内部非人的虐待和种族歧视抱有反感，因此决定投靠北韩。特拉维斯还称，他对不平等的美国社会感到失望，愿意流亡北韩或第三国。
 
此次是北韩首次对美军士兵越境事件表态。针对北韩发表的内容，美方表示尚有待查证，美国最大的目标是接送这名士兵回国。美国国防部发言人表示，目前的首要任务是将特拉维斯·金带回家。为此，正在动用一切可用的沟通渠道。
 
特拉维斯·金因涉嫌暴力犯罪而在韩国被关押约两个月。美方原计划于上月17日将他遣送回美国，但他在仁川机场未坐飞机并逃亡。次日，他在参观板门店共同警备区时越界进入北韩。美方为了确认特拉维斯·金的情况，曾通过管辖板门店共同警备区的联合国司令部与北韩方面进行接触，但未能得到回应。
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