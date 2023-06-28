尹锡悦：韩、美、日首脑或商讨延伸威慑和出口限制问题

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韩国国际广播电台报道：在韩、美、日首脑会谈即将举行之际，韩国总统尹锡悦接受外媒采访时透露了三国有可能另行就延伸威慑问题进行磋商。尹锡悦说，为应对源自中国的供应链危机和强化韩、美、日合作，还将就出口限制问题进行磋商。尹锡悦表示，国际社会绝不会认定北韩为拥核国。北韩试图获得拥核国地位、维护其政权，但开发核导反而会招致其孤立和体制危机。在即将于18日举行韩、美、日首脑会谈之际，尹锡悦接受外媒采访时表明了对北韩的政策应对基调。尹锡悦说，为使北韩政权停止开发核武，走上对话与合作之路、解决民生问题，将与国际社会保持合作。尹锡悦还说，三国有可能另行就延伸威慑进行磋商。延伸威慑指盟国遭到核威胁时，美国将提供核潜艇等核资产予以应对，目前韩美、美日就此保持了合作，三国在首脑会谈中有望就建立三国层面的磋商机制进行讨论。此举虽然旨在加强韩、美、日合作，应对北韩核威胁，但也被认为是建立抵制中国的地区安全协议机制。此前，总统室有关人士表示，韩、美、日首脑会谈联合声明中将不会提及对中国的敌对政策。在被问及源自中国的供应链危机缓和方案时，尹锡悦表示，韩、美、日将共享供应链信息以及建立预警系统。尹锡悦还说，将加强韩、美、日尖端技术合作。有关美国对中国的出口限制问题，尹锡悦表示了慎重立场，只表示将与美方保持紧密磋商。针对韩、美、日加强安全经济合作是否会形成“亚洲版北约”协议机制，总统室有关人士表示，没有这种可能。