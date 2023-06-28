尹锡悦启程赴美出席韩、美、日首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：17日，韩国总统尹锡悦在父亲葬礼结束后，启程赴美国出席韩、美、日首脑会谈。本次会谈将就把三国在安全、经济等所有方面的合作关系提升至新水平并予以制度化的方案进行磋商。尹锡悦总统连续三天守在父亲的灵堂，并护送灵柩至墓地，陪伴父亲走完最后一程。葬礼结束后，尹锡悦检查了韩、美、日首脑会谈的筹备情况，随后立即启程赴美。此次会谈将就把三国在安全、经济等所有方面的合作关系提升至与以往不同的新水平的方案进行磋商。国家安保室第一次长金泰孝13日表示，通过此次会谈，韩、美、日三边协商机制作为印太地区协商机制，将被赋予鲜明的独立性。在安全方面，导弹警报信息共享、定期联合军演、网络和军事情报共享是主要议题。预计三方还将就展开密切的经济合作达成协议，包括构建供应链预警系统，以应对原材料、零部件方面的风险等。今后韩、美、日首脑会谈，外交安全领域高级别会谈也将定期举行。预计三国首脑将发布包括上述合作基本方针的《戴维营原则》。金泰孝表示，三方将就韩、美、日合作的共同愿景和基本原则进行讨论，在多个领域和各个级别上建立广泛、多层次的合作体系。三国首脑还有可能就建立首脑间紧急联络热线、危机情况下展开磋商等措施进行讨论。不过总统室表示，这并非建立类似北约的军事安全协议机制。由于三国合作有可能被认为是在安全、经济领域针对中国，三国首脑将在讨论中对协议及文字表述的水平进行调整。尹锡悦预计于当地时间17日抵达美国，18日出席三边会谈。韩、美和韩、日还有可能另行举行双边会谈。