韩国情院：北韩针对韩、美、日首脑会谈准备发射洲际弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院17日表示，北韩针对韩、美、日首脑会谈和韩、美联合军演，正在准备发射洲际弹道导弹等多种方式的挑衅。国会情报委员会干事、国民力量党议员刘相凡在记者会上表示，国情院当天出席情报委员会会议时报告了上述消息。据刘相凡透露，国情院发现，平壤等地的洲际弹道导弹发射支援车辆活动频繁，推进剂多次从液体燃料工厂运出，准备发射洲际弹道导弹的迹象不断被观测到。国情院还表示，固体燃料生产设施也罕见地出现了车辆频繁往返的迹象，预计北韩有可能进行联合训练，包括发射可搭载战术核导弹。国情院报告说，金正恩要求在下半年完成军事侦察卫星的技术准备工作，如果进行顺利，北韩有可能在8月底或9月初发射卫星，为9月9日北韩政权建立75周年纪念日营造气氛。国情院表示，上月25日至27日访问北韩的俄罗斯国防部部长绍伊古与北韩国务委员长金正恩达成了军事合作方案大框架。我们认为俄罗斯提议北韩出售炮弹和导弹，并举行联合军演；北韩则提出了租借西方武器、修理落后装备等技术援助的要求。国情院还指出，8月1日、2日，俄罗斯政府工作人员乘坐军机访问北韩，就履行协议事项进行磋商；8日俄罗斯运输机又从平壤运出了军需物资。预计北、俄间军事合作将进一步提速，俄罗斯的核导弹核心技术有可能转移至北韩。