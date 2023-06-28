尹锡悦抵达美国出席韩、美、日首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦抵达美国出席韩、美、日首脑会谈。尹锡悦与随行人员等搭乘的总统专机“空军一号”当地时间17日下午6时40分许，抵达美国华盛顿附近的安德鲁斯空军基地。尹锡悦与参谋人员就首脑会谈准备情况进行最终评估后，将于18日前往举行韩、美、日首脑会谈的美国总统度假地戴维营。尹锡悦将与美国总统拜登、日本首相岸田文雄在戴维营共进午餐、进行讨论，随后将在联合记者会上发布会谈结果。预计三国首脑将发布包括全面提高三国合作为内容的联合声明《戴维营精神》和包括上述合作基本方针的《戴维营原则》。《戴维营精神》的内容将包含韩、美、日共同愿景，建立具体的磋商机制；与东盟和太平洋岛国保持合作；向乌克兰提供延伸威慑；举行联合军演及推进经济合作与经济安全等。《戴维营原则》的内容将包含基于共同价值和规范，扩大韩、美、日合作范围的方针。据悉，三国有可能发布有关安全和经济合作的另一份文件。国家安保室第一次长金泰孝表示，韩、美、日合作将从过去针对北韩威胁的韩半岛地区合作扩大到对整体印度太平洋地区的自由、和平与繁荣做出贡献的合作机制。在此次会议期间，除韩、美、日首脑会谈之外，还将另行举行韩、美和韩、日双边会谈。总统室一位官员表示，日本福岛核电站排放核污水问题将不会成为韩、日首脑会谈的议题。