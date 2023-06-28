民调：三成韩国国民认为南北韩没有必要统一

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韩国国际广播电台报道：约三成韩国国民认为南北韩“没有必要统一”，另有33%的应答者认为“不可能实现统一”。据首尔大学统一和平研究院17日公开的“2023统一意识调查”结果显示，回答“完全不需要统一”或“不太需要统一”的应答者占比29.8%，创2007年开始该项统计以来的最高值。回答“需要统一”的应答者则占比43.8%，创开始调查以来的最低值。从年龄来看，20岁年龄段回答“不需要统一”的应答者占比41.3%，显示出年轻一代对统一持负面看法。其中30.6%的MZ世代(1985年至2004年出生)应答者回答“非常需要”或“需要”，36%的应答者回答“应维持现状”，显示出其统一意识逐渐淡化。被问及实现统一的时间时，回答“需要30年以上”和“不可能实现”的应答者分别占比30.2%和33.3%，创调查以来的最高纪录。回答对脱北者感到亲近的应答者占到了19%，降至最低。据统一和平研究院分析，在韩、美、日加强合作，对北、中、俄认识恶化的趋势下，对统一的看法也出现了变化。针对现任政府的对北韩政策，53.8%的应答者感到满意，高于去年的45.4%。应答者中不仅保守层(58.3%→69.3%)，进步层(41.3%→44.1%)也高于去年。在对周边国家的看法方面，81.5%的应答者对美国表示了好感，创历来最高值。另外，韩、日关系获得改善，应答者对日本的好感从去年的5.1%上升到了今年的8%。统一和平研究院委托韩国盖洛普7月4日至27日以全国1200名18周岁以上人士为对象进行了调查，可信水平为95%，样本误差为±2.8%。