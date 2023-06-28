韩美日首脑在美国戴维营举行三国首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和美国总统拜登、日本首相岸田文雄于韩国时间19日在美国总统别墅戴维营举行了首脑会谈，三方达成了将韩美日合作提升为印度和太平洋地区内的"协议体"水平的协议。在长达4个小时左右的韩美日首脑会议上，三国通过了三份文件，分别为名为"戴维营精神"的《共同声明》、明确三国合作大框架的《戴维营原则》、在危机状况下三国承诺相互合作的《三边协商约定》。首先，三国在《戴维营原则》中表示，韩美日融为一体时更加强大，正式表明今后数年间将持续合作。在这份文件中，韩美日三方认为，三国安保合作的目的是促进和增进区域和平与稳定。表示了维护主权、领土完整、和平解决争端和使用武力的原则；要求增进法治、保障地区和国际安全，再次确认了共同应对乌克兰问题的原则。韩美日首脑在三国峰会后签署了名为“戴维营精神”的《共同声明》， 该声明是以之前发表的《戴维营原则》为基础，包含了三国具体合作的内容。韩美日决定，首先在首脑、外交部长、国防部长、国家安全助理等四个最高层面每年至少进行一次协商工作。另外还决定召开三国财长会议，新出台了商务、产业部长级年度协议机制。同时，决定新设韩美日和印太对话、韩美日开发政策对话、成立韩美日网络合作工作小组，并在多方面共同进行政策调整。韩美日决定，为制定历时多年的三国演习计划而举行工作协商。韩国总统室评价称，三国首脑之间首次就制定多年的三方演习计划达成了协议，这是韩美日安保合作有意义的进展。另外，韩美日还决定，到今年年底为止实时共享北韩导弹预警信息，加强“宇宙安全三方对话”等，将安保合作扩大到宇宙领域。在经济安保领域，三国决定协助扩大信息共享、克服经济强压的供应链早期预警系统示范事业的出台。韩美日三国还达成了“联合应对共同威胁"的协议，该内容以另行签署的韩美日《三边协商约定(Commitment to Consult)》的文件再次予以正式化。韩美日在《三边协商约定》中表示，为了协调应对影响共同利益和安保的地区性挑战、挑衅和威胁，承诺在第三次层面迅速进行协商。韩美日三国明确表示，三方不会结成具有法律约束力的安保同盟，无意在国际法或国内法下创造权利或义务。另外，为了守护主权，各国有采取适当措施的自由，该承诺不会代替或侵害韩美、美日同盟双边相互防卫条约。据悉，美国白宫当地时间17日在新闻发布会上表示，如果韩美日三国中发生一系列影响某国安全的情况或危机，韩美日首脑将“承诺”签署“协议义务(duty to consult)”。“义务”和“承诺”是比文件中使用的词汇更强有力。