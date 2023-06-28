韩美日发布《戴维营宣言》 三国合作关系升级为协议机制

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美日首脑当地时间18日在美国总统度假地戴维营举行首脑会谈并发布了会谈成果。三国首脑就将韩美日合作关系提升为印太地区协议机制达成一致。韩美日首脑会谈在美国总统度假地戴维营举行，这是三国首脑首次单独会晤。韩日两国首脑衣着休闲、未佩戴领带，与美国总统拜登会面。会谈持续了大约4个小时。韩美日首脑就将三国合作关系提升为地区独立协议机制达成一致。尹锡悦总统表示，韩美日三国将在自由、人权、法治等共同价值的基础之上，加强基于规范的国际秩序，为维护地区安全和繁荣发挥核心作用。三国通过《戴维营原则》、《戴维营精神》、《关于三边磋商的承诺》三份文件将这一协议机制化。文件规定，每年至少举行一次韩美日首脑会谈和外交、安全，产业领域的高级别会议。三国还商定，今年年内启动导弹警报信息实时共享，启动年度联合防御演习并就网络安全展开合作。合作的首要关注点是应对北韩威胁、通过军事合作提高挑衅应对能力，并阻止北韩窃取加密货币、切断核开发资金来源。三国还决定大力宣传北韩人权状况，通力合作解决被绑架至北韩者、被扣押北韩者和国军战俘问题。拜登表示，通过启动年度联合军演等，三国间军事合作将提升至前所未有的高度。三国还商定在东盟、太平洋岛国政策上协调配合，这意味着除了北韩问题，三国还将在中国试图扩大影响力的地区共同行动。日本首相岸田文雄表示，挖掘三国战略性合作的潜力对我们来说是必然的，也是时代提出的要求。三国将韩美日新水平合作以文件形式规定下来，旨在防止各国因政府换届而导致合作水平倒退。