韩朝野围绕韩美日首脑会谈成果激烈争辩

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党就韩美日首脑会谈表示，此次会谈进一步加强了韩美日合作，开启了大韩民国再次飞跃的新篇章。首席发言人姜旻局19日在评论中指出，这将是历史性的一天，三国合作的制度基础和推进决心得到了确立，尹锡悦总统的外交努力达到巅峰，迎来了大转变。姜旻局还指出，最重要的是韩美日决定分享情报，共同应对所有影响三国共同利益和安全的威胁，这意味着三国就国家安全不可分割形成了共识。三国还决定援助乌克兰重建、加强对俄罗斯制裁、强烈反对依靠武力单方面改变现状，迎合了维护东北亚稳定和平的时代要求。在野党共同民主党则批评称，尹锡悦不去利用韩美同盟，反而和日本缔结“准军事同盟”，于国家利益毫无帮助。该党首席发言人权七胜19日在国会例行记者会上表示，三国首脑签署的《关于三边磋商的承诺》明确规定韩美日在紧急状况下有彼此磋商的义务，实际上相当于“准军事同盟”，打造了包括日本在内的三国安全共同体。权七胜还表示，总统必须明确说明，与日本缔结准军事同盟对大韩民国的国家利益有何帮助。参与安全共同体将加重国民负担，一旦日本陷入危机就必须投入韩国军事力量，这令人担忧我军的战略自主性将受到破坏。