尹锡悦：韩美日合作开启新篇章 降低北韩挑衅风险

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在国务会议上亲自说明了18日举行的韩美日首脑会谈的成果。尹锡悦表示，三国合作关系发展成为地区协议机制，这将降低北韩挑衅风险，韩国企业和国民能够亲身体会到的好处也将增多。尹锡悦亲自主持国务会议。他表示，戴维营韩美日首脑会谈开启了韩美日合作的新篇章。会谈使韩美日三国全面合作体系固定为机制，并得到了巩固。尹锡悦表示，韩美日合作关系从在韩半岛问题上的配合进化为印太地区协议机制，合作领域也从以安全为主扩大至经济、尖端科技，开发合作等广泛方面。尹锡悦尤其强调，这将降低北韩挑衅的风险，使韩国国家安全环境更加牢固。来自北韩的挑衅威胁越是上升，韩美日三边安全合作的结构将越发牢固。尹锡悦还将韩美日协议机制与由美国发起、旨在遏制中国的AUKUS、四方安全对话（QUAD）相比较，指出韩美日协议机制将增进地区和平。不过尹锡悦也表示，这并非针对特定国家。三国间的合作和对共同利益的追求并不排斥其他国家，是符合普世价值的正义机制。尹锡悦表示，三国经济合作将带来扩大韩国企业的市场、增进供应链修复力等实际利益。尹锡悦还对21日启动的国家紧急状态应对训练“乙支训练”的宗旨进行了说明。尹锡悦表示，这次训练主要着眼于提升民、军、官对北韩核威胁和心理战的应对能力。尹锡悦强调，一旦战争爆发，北韩将散播假新闻并进行煽动，必须保持民意团结一致。尹锡悦还要求检查国家核应对能力，包括建立核警报系统、宣传国民行动准则等。